Toy Story 4 si appresta a stravincere il Box Office Usa nel weekend in corso, ma le stime stellari si abbassano sensibilmente.

Il quarto capitolo della celebre saga Pixar ha aperto venerdì con un incasso importante da 47,5 milioni di dollari (anteprime incluse), lanciandosi senza problemi verso la vittoria del botteghino americano nel weekend.

Le stime di incasso per l’intero weekend parlano di una tre giorni da 125/130 milioni di dollari, ovvero 20/30 milioni in meno delle previsioni fatte solo nella giornata di ieri. Toy Story 4 ha giovato di un ottimo A al CinemaScore, ciononostante sembra aver visto calare le stime dopo gli incassi odierni. Vedremo quale sarà l’entità del “comunque” successo del nuovo film Disney/Pixar.

Ieri è stato il primo giorno anche per La Bambola Assassina e Anna, ma se per l’horror i 6,2 milioni di dollari (con stime per il weekend sopra i 15 milioni) sono da considerare una vittoria, per il thriller di Luc Besson sono davvero poche gli 1,4 milioni incassati.