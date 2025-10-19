L’horror Black Phone 2 ha vinto il Box Office USA nel weekend d’esordio, TRON: Ares è secondo con un calo mostruoso.

Nonostante una serie di insuccessi al botteghino, compreso l’ultimo “M3GAN 2.0”, la coppia vincente Universal/Blumhouse è tornata a sfornare incassi importanti. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il nuovo horror vietato ai minori “Black Phone 2″ ha vinto il Box Office USA, e lo ha fatto con un ottimo incasso da 26.5 milioni di dollari, ben oltre i 23.6 milioni guadagnati dal primo film nel 2021.

A livello internazionale Black Phone 2 ha raccolto 15.5 milioni di dollari dai 72 mercati in cui è stato proiettato, per un lancio globale di 42 milioni. Se pensiamo che il budget conta solo una trentina di milioni, allora il successo è assicurato.

Il ritorno del serial killer – stavolta dall’oltretomba – noto come The Grabber (Il Rapace) ha fruttato al botteghino nordamericano un ottimo incasso, ma anche una discreta accoglienza da parte della critica. Di fatto, su Rotten Tomatoes il film ha raggiunto un ottimo 74%, con il pubblico che ha spinto il titolo Blumhouse a quota 85%. Su CinemaScore, inoltre, Black Phone 2 ha raccolto un “B” che, notoriamente, è un punteggio molto alto per il genere horror.

Gli incassi degli altri film del weekend al Box Office USA

L’ottima prova dell’horror con Ethan Hawke ha fatto da contraltare al nuovo tonfo di TRON: Ares. Il blockbuster della Disney, il terzo della gloriosa saga fantasy/sci-fi, ha chiuso il weekend al secondo posto, con un incasso di 11.1 milioni di dollari, ed un calo pesante del 65%. Ad oggi, il nuovo TRON movie ha incassato 54.6 milioni (sono 10 giorni di programmazione), per un totale globale di 103 milioni. Il film notoriamente è costato 180 milioni di dollari. Sogni chiusi per il quarto capitolo?

La commedia Good Fortune ha incassato all’esordio 6.2 milioni di dollari nonostante un cast stellare capitanato da Keanu Reeves e Seth Rogen. Una battaglia dopo l’altra, invece, in quarta posizione ha raccolto altri 4 milioni di dollari, per un totale ora sopra quota 100 milioni. La top five, infine, è stata completata da un’altra commedia “Roofman“, il cui incasso è stato 3.7 milioni nel weekend, e 15.5 milioni in totale.