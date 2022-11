Box Office Usa, Black Panther: Wakanda Forever verso un nuovo weekend da leader

Il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever si avvia a vincere un nuovo Box Office Usa, e si tratterà del secondo consecutivo.

Nel primo giorno del nuovo weekend, infatti, il cinecomic Marvel Studios ha raccolto un incasso stimato di 17.9 milioni di dollari, con dati di molto superiori a quelli fatti segnare dagli altri film in programmazione. Secondo le stime di BoxOfficeMojo, però, si tratta di uno score di molto inferiore rispetto a 7 giorni fa, quando l’incasso fu superiore del 78.7%, calo in linea con quello fatto registrare nello stesso lasso di tempo da Doctor Strange nel Multiverso della Follia (-81%). Ad ogni modo, gli analisti credono che Black Panther: Wakanda Forever (qui la recensione) chiuderà il weekend tra i 65 ed i 70 milioni.

In seconda posizione venerdì si è posizionato l’esordiente The Menu con opening day da 3.6 milioni di dollari, ed una stima d’esordio tra i 7 ed i 10 milioni. The Chosen: Homecoming ha incassato al terzo posto con un incasso di 3.84 milioni di dollari, ed una stima molto vicina ai 10 milioni.