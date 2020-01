Box Office Usa: Bad Boys for Life sia avvia a vincere il weekend

Il sorprendente Bad Boys for Life si avvia a vincere il suo secondo weekend nel Box Office Usa, e la conferma arriva dagli incassi maturati nella giornata di venerdì.

Nel primo giorno del weekend, venerdì 25 gennaio, Bad Boys for Life ha incassato altri 8.92 milioni di dollari, per un totale importante da 95.56 milioni. Il film si avvia a vincere il suo secondo weekend con un incasso stimato da 30 milioni circa.

In seconda posizione spazio per 1917 che, forte delle 11 nomination agli Oscar 2020, ha incassato altri 4.02 milioni di dollari, cedendo meno del 40% degli incassi dello scorso venerdì. L'esordiente The Gentlemen ha esordito al terzo posto con un incasso 3.72 milioni di dollari, ed una stima deficitaria da 10 milioni per il weekend intero.

Dolittle ha raccolto altri 2.74 milioni di dollari in quarta posizione, mentre la seconda nuova proposta The Turning ne ha incassati 2.51 milioni.