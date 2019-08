Nel weekend appena iniziato Fast & Furious - Hobbs & Shaw esordirà nelle sale americane, ma nonostante l'attesa sia da settimane altissima, le anteprime non lasciano intravedere super incassi.

Grazie ai dati provenienti da BoxOfficeMojo questa sera siamo in grado di offrirvi una prima stima dei potenziali incassi nel Box Office Usa di Hobbs and Shaw. A tal proposito, confermiamo che il film ha totalizzato nelle anteprime del giovedì 5,8 milioni di dollari. Con questi dati gli analisti sembrano spingersi verso una previsione nel weekend intero da circa 60/65 milioni di dollari.

Siamo certamente fuori pericolo flop, ma è indubbio che siamo molto lontani dai 10,4 milioni dell'ultimo capitolo della saga Fast and Furious, è più in linea con le anteprime di Fast And Furious 6 (6,4 milioni).

Ovviamente nella giornata di domani vi riporteremo i dati di incasso della giornata di venerdì, riuscendo a stimare al meglio il weekend d'esordio di Hobbs and Shaw.