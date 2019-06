Come di consueto, sono disponibili oggi i dati di incasso relativamente alle anteprime americane in vista del weekend, e Toy Story 4 sembra pronto a conquistare il Box Office Usa con un grande risultato.

In casa Disney di certo si staranno sfregando le mani. Ieri Toy Story 4 ha incassato una cifra stimata di 12 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, finendo per piazzare il secondo più alto incasso della storia delle anteprime per prodotti animati.

Volendo stimare il possibile esordio nel weekend di Toy Story 4, gli analisti sembrano voler puntare su uno score da 140/150 milioni di dollari, tra i più alti in assoluto per un film d’animazione. A tal proposito, ricordiamo che il record per il genere è detenuto da Gli Incredibili 2, capace di incassare 182,6 milioni di dollari nel weekend, dopo aver stimato 18,2 milioni di dollari nelle anteprime.

Ben altri numeri sono quelli raggiunti nella anteprime da La Bambola Assassina e Anna (di Luc Besson): l’horror ha incassato 1,65 milioni, con una stima da circa 17 milioni, mentre l’action movie solo 325 mila euro.