La Disney si accinge a regalarsi un nuovo weekend d’esordio pazzesco nel Box Office Usa, ed il merito sarà senza ombra di dubbio di Frozen 2.

Nelle classiche anteprime del giovedì, Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha raccolto ben 8.5 milioni di dollari, spazzando via il record per le anteprime di un film animato per il mese di novembre.

Secondo gli analisti pare che il nuovo capolavoro Disney Animation sia destinato ad incassare 46 milioni nella sola giornata di venerdì (anteprime incluse), e addirittura 130/140 milioni nel weekend intero, a quel punto si tratterebbe del quinto esordio in assoluto più alto per il mese di novembre.

Frozen 2 tra mercoledì e giovedì ha esordito anche in altri 26 mercati in giro per il mondo, e l’incasso finora raccolto è di 18.6 milioni di dollari, battendo record per film di genere in Corea del Sud, Indonesia, Turchia, Filippine, e Malesia. In Italia esordirà il prossimo 27 novembre.