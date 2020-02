Box Office Usa: Anteprime da 4 milioni per Birds of Prey

Le aspettative non eccelse di incasso nel Box Office Usa per Birds of Prey saranno quasi certamente mantenute, a confermarlo i dati relativi alle anteprime del giovedì.

Grazie al solito BoxOfficeMojo è noto da poco che Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha incassato 4 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì. Tale incasso sembra essere in linea con le aspettative della Warner Bros, la quale sperava in un esordio americano da circa 40 milioni in tre giorni.

Nel caso tale cifra dovesse essere confermata dagli incassi odierni, per il DCEU si tratterebbe di una piccola frenata, a tal proposito, ricordiamo che Shazam!, lo scorso anno, ha esordito con una cifra "già non esagerata" di 53 milioni di dollari.

