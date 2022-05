Doctor Strange nel Multiverso della Follia si appresta a strappare una vittoria sfavillante nel suo weekend d’esordio al Box Office Usa.

Proiettato sin dalle ore 15:00, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha raccolto un incasso nelle anteprime del giovedì di circa 36 milioni di dollari (via SuperHeroHype). L’incasso profuso nelle classiche anteprime del giovedì è il più alto del 2022 (in testa c’era The Batman con 21 milioni), e l’ottavo più alto di tutti i tempi.

Volendo fare un confronto, Spider-Man: No Way Home, l’ultimo cinecomic Marvel ad aver calcato le sale cinematografiche, aveva raccolto 50 milioni durante le anteprime chiudendo il weekend d’esordio con 260 milioni. Secondo gli analisti, le previsioni di incasso per Doctor Strange 2, a questo punto, potrebbero arrivare fin sotto quota 200 milioni. Ad ogni modo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo domani con i dati incasso relativamente all’opening day.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

PRODUZIONE: Il film è diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

TRAMA: Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.