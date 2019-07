Spider-Man: Far From Home è il vero dominatore del Box Office Usa in questa torrida estate. Il cinecomic Marvel/Sony supera i 90 milioni nel weekend, ma va sotto i 600 nel mondo.

L’esordio americano di Spider-Man: Far From Home non poteva essere migliore. Nel lungo weekend del 4 luglio (6 giorni) il cinecomic Marvel/Sony ha incassato la bellezza di 185,05 milioni di dollari, superando di gran lunga i 125 milioni preventivati dalla Sony nei giorni scorsi. Il film ha letteralmente sovvertito i pronostici, e lo ha fatto raccogliendo critiche positive da parte di pubblico e stampa. Statisticamente si tratta del miglior weekend lungo del 4 luglio di sempre, ma anche della miglior apertura da 6 giorni per Sony Pictures.

Ma se i risultati sono stati fantastici negli Usa, dal resto del mondo arrivano notizia ancor più straordinarie. Nel Box Office International il film ha incassato 395 milioni di dollari, di cui 167,4 milioni direttamente dal mercato cinese. Ad oggi l’incasso complessivo di Spider-Man: Far From Home è stato 580,05 milioni di dollari. Da paura.

Toy Story 4 ha chiuso al secondo posto del Box Office Usa con un incasso di 34,3 milioni di dollari. Il risultato complessivo ha raggiunto quota 306,55 milioni, ben oltre il risultato finale raggiunto da Toy Story 2. Il terzo capitolo della saga animata è fermo a quota 415 milioni di dollari, e non è detto che rimanga insuperabile.

La commedia Yesterday ha raccolto 10,75 milioni di dollari al terzo posto, ora l’incasso complessivo è salito a 36,88 milioni. La quarta posizione è andata a Annabelle 3 che, con il suo incasso da 9,75 milioni, ha raggiunto e superato la quota dei 50 milioni in due weekend. Aladdin ha chiuso al quinto posto con 7,6 milioni di dollari, ed un totale di 320,78 milioni, ad un passo dal risultato finale raggiunto da Alice in Wonderland (334 milioni).

Chiudiamo questo aggiornamento sul Box Office Usa con il risultato maturato da Midsommar, il nuovo horror di Ari Aster. L’incasso è stato 6,54 milioni nel weekend, per un totale nel lungo weekend del 4 luglio di 10,9 milioni.