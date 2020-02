Box Office Usa: 70 milioni nel weekend lungo per Sonic

Il successo del “porcospino supersonico Sonic” è destinato ad entrare nella storia del Box Office Usa.

Con ben 70 milioni di dollari incassati tra venerdì e lunedì, Sonic – Il Film ha superato di gran lunga le aspettative degli analisti, divenendo tra l’altro il film tratto da videogames con il miglior esordio di sempre. Dati alla mano, lo score totalizzato dal film di Jeff Fowler è anche il secondo più alto dell’anno appena iniziato.

In casa Paramount Pictures di certo non potevano aspettarsi un risultato del genere, e questo anche in considerazione del fatto che il film in fase di produzione ha dovuto attraversare momenti davvero difficili. Una situazione del genere lo studios lo ha vissuto anche con World War Z, in quel caso infatti il finale fu completamente riscritto in fase di post-produzione, ma ottenne comunque un enorme successo al Box Office.

Con gli incassi dei mercati esteri, Sonic – Il Film ha già superato ampiamente i 100 milioni di dollari, portando a 113 milioni il suo bottino complessivo. Ricordiamo che il budget è di circa 85 milioni.

Avete già letto la nostra recensione di Sonic – Il Film? Fatelo qui.