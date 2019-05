Aladdin si appresta a vincere senza problemi il prossimo Box Office Usa, nonchè il lungo weekend del Memorial Day.

Nella giornata appena passata si sono tenute le classiche anteprime di mezzanotte, e Aladdin sembrebbe pronto a raccogliere un ottimo incasso nel lungo weekend del Memorial Day. L’incasso durante le anteprime del fantasy Disney è stato di 7 milioni di dollari.

Statistiche alla mano, Aladdin dovrebbe chiudere il weekend da 4 giorni con un incasso stimato di circa 80 milioni di dollari, un risultato molto positivo, anche prendendo in considerazione il risultato non straordinario raccolto su RottenTomatoes (60% di recensioni positive).

Aladdin è stato diretto da Guy Ritchie, mentre la sceneggiatura è stata firmata da John August (Big Fish). Il cast di Aladdin è formato da Mena Massoud, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Marwan Kenzari e Will Smith.

Sinossi. Il cast di “”Aladdin”” include: il due volte candidato all’Oscar® Will Smith (“”Ali””, “”Men in Black””) nerl ruolo del Genio che ha il potere di concedere tre desideri a chiunque possieda la sua lampada magica; Mena Massoud (“”Jack Ryan”” in Amazon) nel ruolo di Aladdin, lo sfortunato ma adorabile ragazzo di strada che si innamora della figlia del sultano; Naomi Scott (“”Power Rangers””) nel ruolo di Princess Jasmine, la bella figlia del Sultano che vuole avere voce in capitolo su come vivere la sua vita; Marwan Kenzari (“”Omicidio sull’Orient Express””) nel ruolo di Jafar, un malvagio stregone che escogita un terribile piano per spodestare il Sultano e governare lui stesso Agrabah; Navid Negahban (“”Patria””) nel ruolo del Sultano, il sovrano di Agrabah che è desideroso di trovare un marito appropriato per sua figlia, Jasmine; Nasim Pedrad (“”Saturday Night Live””) nel ruolo di Dalia, la fanciulla e confidente della principessa Jasmine; Billy Magnussen (“”Into the Woods””) nei panni di Prince Anders, un pretendente di Skanland e potenziale marito per la principessa Jasmine; e Numan Acar (“”Patria””) nel ruolo di Hakim, il braccio destro di Jafar e capo delle guardie del palazzo.”

Il film è arrivato nelle sale Usa il 24 maggio 2019, mentre in quelle italiane il 22 maggio 2019.