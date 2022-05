Box Office Usa: Oltre 60 milioni nel secondo weekend per Doctor Strange 2

Il cinecomic Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha vinto facilmente il suo secondo weekend nel Box Office Usa.

Reduce da un opening weekend straordinario, Doctor Strange 2 ha raccolto altri 61 milioni di dollari in testa al botteghino nordamericano perdendo circa il 67% rispetto ad una settimana fa, tra i peggiori cali nel secondo weekend relativamente ai più grandi incassi della storia del Box Office Usa. Complessivamente il film ha già incassato 291.9 milioni, mentre a livello globale (Cina esclusa) l’incasso è salito a quota 688 milioni, più di quanto fatto a fine corsa dal suo predecessore (678 milioni).

Troppo Cattivi ha chiuso in seconda posizione il weekend, e lo ha fatto con un incasso di 6.9 milioni di dollari per un totale di 66.28 milioni. In terza posizione Sonic 2 – Il Film ha raccolto altri 4.55 milioni, con un totale ora salito a quota 175.69 milioni. La più alta new entry è stata Firestarter, protagonista di un esordio deludente da 3.82 milioni di dollari, davanti soltanto a Everything Everywhere All At Once, con 3.3 milioni di dollari, ed un totale di 47.1 milioni.

