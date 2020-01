Box Office Usa: 1917 batte Star Wars con oltre 36 milioni

Il Box Office Usa nell'ultimo weekend è stato vinto dal dramma storico 1917, in seconda posizione spazio per l'ex tronista Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Reduce dalla fantastica performance ai Golden Globes (qui), il dramma storico di Sam Mendes, 1917, ha raccolto la prima posizione del botteghino nazionale, piazzando un ottimo incasso da 36.5 milioni di dollari. La pellicola ha raccolto un punteggio al CinemaScore A-, pertanto potrà giovare di un ottimo passarola nei prossimi giorni.

Dopo 3 weekend da dominatore assoluto, Star Wars: L'ascesa di Skywalker si è dovuto accontentare del secondo posto. L'incasso ottenuto nel weekend è stato 15.5 milioni di dollari, per un totale di 478.16 milioni, di poco sopra il totale raccolto nel 1999 da Star Wars: Episode I - La Minaccia Fantasma (474.54 milioni non regolati dall'inflazione). A livello globale il film è vicino al miliardo di incasso (989.6 milioni).

Jumanji: The Next Level ha raccolto altri 14 milioni di dollari, in terza posizione, ed ora il totale è balzato a quota 257.12 milioni. In quarta posizione ha esordito la commedia Like a Boss con 10 milioni di dollari, mentre in quinta posizione Il diritto di opporsi ha giovato del rilascio in tante nuove sale, ed ha incassato altri 10 milioni di dollari.

Infine si segnala l'apertura molto difficile dello sci-fi Underwater, il cui score si è fermato a quota 7 milioni di dollari, e questo a fronte di un budget da 50 milioni.

