Box Office Usa: 185 milioni nel weekend per Doctor Strange 2

I Marvel Studios hanno fatto nuovamente centro: Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha stravinto il Box Office Usa all’esordio con una cifra stimata superiore ai 180 milioni di dollari.

L’incasso ottenuto da Doctor Strange 2 nel suo weekend d’esordio è stato stimato (via BoxOfficePro) sui 185 milioni di dollari, cifra proveniente attraverso una media per sala di circa 40 mila dollari. Statisticamente l’opening day del nuovo film di Sam Raimi va a posizionarsi direttamente al settimo posto della speciale classifica dedicata al Marvel Cinematic Universe, ma anche all’undicesimo posto prendendo in considerazione tutta la storia del botteghino nordamericano (inflazione esclusa).

I 185 milioni di dollari, inoltre, rappresentano quasi l’80% della cifra raccolta a fine corsa nel Box Office Usa dallo stesso Doctor Strange (232.6 milioni) nel corso del 2016, e questa la dice lunga sul valore affettivo che nel tempo ha raccolto questo personaggio.

Nei mercati internazionali Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha raccolto 265 milioni di dollari, per un totale nel primo weekend di 450 milioni, il secondo incasso più alto dell’era pandemica, dietro ovviamente a Spider-Man: No Way Home lo scorso anno. A tal proposito, va ricordato che il film dovrà ancora affrontare il ricchissimo mercato cinese.

Per concludere, il resto del Box Office Usa, invece, ha visto nel weekend Troppo Cattivi accontentarsi di un secondo posto da 9.77 milioni di dollari, per un totale di 57.57 milioni dal giorno d’esordio, e Sonic 2 – Il Film al terzo posto con 6.2 milioni di dollari, ed un totale di 169.9 milioni.