Box Office Usa, 180 milioni nel weekend per Black Panther: Wakanda Forever

Il primo weekend di Black Panther: Wakanda Forever nel Box Office Usa ha segnato uno dei migliori di incassi di sempre, il secondo più alto del 2022.

Seguendo le previsioni pre-release (175-205 milioni), nonchè i dati provenienti dall’opening day offerti ieri (qui), il sequel di Black Panther può considerarsi sotto ogni punto di vista uno dei grandi vincitori del 2022; l’incasso ottenuto nel weekend è stimato infatti intorno ai 180 milioni di dollari, con una media per sala di oltre 40 mila dollari. Stellare!

Secondo le statistiche offerte da BoxOfficePro, l’incasso ottenuto da Black Panther: Wakanda Forever, infatti, risulta il tredicesimo più alto della storia del Box Office Usa, ma anche il secondo più alto del 2022 dietro Doctor Strange nel Multiverso della Follia (187.4 milioni) ed il più alto in assoluto per il mese di novembre. Unica nota “stonata” riguarda il confronto perso col primo capitolo uscito nel 2018 “Black Panther“, capace di sorprendere con 202 milioni il mondo intero.

A livello internazionale Black Panther: Wakanda Forever (qui la nostra recensione) ha raccolto da 50 mercati internazionali un incasso di 150 milioni, con Regno Unito, Francia e Messico che hanno guidato la corsa con incassi tra 10 e 15 milioni. Complessivamente sono pertanto 330 milioni.

In seconda posizione Black Adam ha raccolto altri 8.6 milioni di dollari, per un totale di 151.12 milioni, davanti al cammino firmato nello stesso periodo da Shazam!, dietro Aquaman di quasi il 47%, ed in pari (o quasi) con Eternals. A livello globale l’incasso ha superato con oggi i 350 milioni.

Nel resto della classifica Ticket to Paradise è risultato terzo con 6.1 milioni di dollari, e 56.51 milioni in totale, mentre Il talento di Mr. Crocodile ha perso solo il 5% rispetto al weekend precedente incassando 3.2 milioni di dollari, per un totale di 40.84 milioni. Nel weekend ha esordito in sole 4 sale anche The Fabelmans di Steven Spielberg con 160 mila dollari, ed una media per sala di 40 mila dollari, la seconda dietro il cinecomic Marvel Studios.