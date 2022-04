Box Office Usa: 17 milioni per Morbius nella giornata di venerdì

Il cinecomic Morbius vincerà il Box Office Usa nel suo weekend d’esordio, questo è un dato di fatto.

Dopo il discreto score ottenuto durante le classiche anteprime del giovedì, Morbius ha chiuso la giornata di venerdì con un solido incasso da 17.1 milioni di dollari, ed ora sembra viaggiare verso un weekend intero da circa 40 milioni (via THR), cifra assolutamente in linea con le aspettative. Il film Marvel/Sony con Jared Leto è stato investito da una serie di recensioni negative, e questo dato potrebbe aver influito – e non poco – sull’obiettivo dei 50 milioni, da molti indicato come alla portata.

MORBIUS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° aprile 2022. In Italia dal 31 marzo.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.