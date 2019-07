Il lungo weekend del 4 luglio si sta rivelando un vero e proprio toccasana per le sorti di un Box Office Usa da tempo in crisi, ed il merito è di Spider-Man: Far From Home.

Nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio, Spider-Man: Far From Home ha incassato altri 32,5 milioni di dollari, per un totale in quattro giorni di 123 milioni. Gli analisti sono pronti a spingere il cinecomic Marvel verso uno score da 180 milioni di dollari entro domenica sera, a tal proposito ricordiamo che la Sony puntava su di una cinque giorni da 125 milioni.

Complessivamente Spider-Man: Far From Home ha già raccolto 342 milioni di dollari nel Box Office Worldwide. Non c’è dubbio che il Marvel Cinematic Universe ha fatto di nuovo centro dopo Avengers: Endgame.