Il nuovo film di Paul Thomas Anderson “Una battaglia dopo l’altra” si avvia a vincere facilmente il Box Office USA nell’ultimo weekend di settembre.

Costato 130 milioni di dollari circa, il film che vede Leonardo DiCaprio protagonista ha raccolto 8.8 milioni di dollari nella giornata di venerdì (anteprime incluse), mentre la stima degli analisti sta spingendo l’incasso nell’intero weekend verso quota 20 milioni, questo secondo il the Hollywood Reporter. Una battaglia dopo l’altra verrà proiettato in oltre 3.500 cinema e 7.000 schermi, e presentato in diversi formati premium, tra cui 70mm, IMAX 70mm, IMAX Digital e VistaVision (anche se su quattro schermi).

Il film di Anderson è stato unanimemente riconosciuto dalla critica come un capolavoro: su MetaCritic il punteggio è stato “95”, mentre su CinemaScore è arrivata una “A” piena. Se le stime degli analisti fossero confermate, quello di Una battaglia dopo l’altra si tramuterebbe nel miglior weekend di sempre per Paul Thomas Anderson.

Leonardo DiCaprio nei panni di un rivoluzionario fallito e bruciato che torna in azione quando sua figlia (Chase Infiniti) viene rapita dal suo ex nemico

Informazioni su Una battaglia dopo l’altra

Da Warner Bros. Pictures e dal regista candidato all’Oscar® e vincitore del BAFTA Paul Thomas Anderson, arriva “Una battaglia dopo l’altra”, con protagonista l’attore Premio Oscar® e vincitore del BAFTA Leonardo DiCaprio.

Nel cast anche i vincitori di Oscar® e BAFTA Benicio del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti, oltre a Wood Harris e Alana Haim. Paul Thomas Anderson firma la regia e la sceneggiatura originale, i produttori sono i candidati all’Oscar® e al BAFTA Adam Somner e Sara Murphy e Anderson; Will Weiske è il produttore esecutivo.

Il team creativo dietro la macchina da presa include diversi collaboratori abituali di Anderson, tra questi i direttori della fotografia Michael Bauman e lo stesso Anderson, la scenografa candidata all’Oscar® e vincitrice del BAFTA Florencia Martin, il montatore candidato al BAFTA Andy Jurgensen, la costumista vincitrice di Oscar® e BAFTA Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis; le musiche sono firmate dal compositore candidato all’Oscar® e al BAFTA Jonny Greenwood.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Ghoulardi Film Company, un film di Paul Thomas Anderson, “Una battaglia dopo l’altra”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 25 settembre.