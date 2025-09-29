Una battaglia dopo l’altra si è confermato il film più visto anche nel weekend italiano, per il film di Paul Thomas Anderson arriva un milione di euro di incasso.

Così come accaduto anche negli States (questo il nostro articolo sul Box Office USA), il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson si è portato a casa il Box Office ITALIA nel suo weekend d’esordio. Considerando che giovedì 25 settembre è stato l’ultimo giorno di Cinema in Festa, quindi con ticket a prezzi scontati, Una battaglia dopo l’altra ha chiuso il weekend con un incasso stimato di 1.06 milioni di euro, in forte aumento rispetto all’esordio dell’ultimo film di Anderson “Licorice pizza” con 436 mila euro nel 2021.

Il film evento per famiglie “La casa delle bambole di Gabby” ha esordito in seconda posizione con un incasso di 736 mila euro, grosso modo in linea con l’incasso all’esordio di un altro film di genere uscito di recente “Paw Patrol – Il super film“.

In terza posizione si è classificato un altro film evento “Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli“. Indirizzato quasi esclusivamente ai tifosi del Napoli, il film ha raccolto in cinque giorni 619 mila euro, con un prezzo fisso di 10 euro. C’è da dire che domenica sera è andata in scena la partitissima di campionato “Milan-Napoli” che molto probabilmente ha frenato la corsa dei tifosi verso il milione.

La top five del Box Office ITALIA è stato poi completato da un altro esordiente in quarta posizione, vale dire “La voce di Hind Rajab“, che ha approfittato del clamore raccolto a Venezia incassando 431 mila euro incluse le anteprime, ed il solito The Conjuring: Il rito finale, il cui quinto posto è valso 327 mila euro, per un totale di 9.06 milioni.

Fonte: Cineguru