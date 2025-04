Box Office | Un Film Minecraft si conferma primo in Italia

Un Film Minecraft si è confermato in testa al Box Office ITALIA anche nel secondo weekend di aprile, ed ora il film viaggia sopra gli 8 milioni di euro.

Nel weekend italiano che ha preceduto la Settimana Santa (10 al 13 aprile) il botteghino nazionale ha registrato un incasso complessivo di 5,95 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso weekend del 2024 (+61%), ma in calo leggero rispetto a sette giorni fa (-24%). A fare la differenza rispetto al 2024, chiaramente, la forte ascesa del film dedicato al fenomeno Minecraft, oramai lanciatissimo verso il miliardo di dollari a livello globale.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, Un Film Minecraft ha chiuso il weekend con un nuovo incasso di 2,55 milioni di euro (solo -46% rispetto all’esordio), con una media per sala di poco superiore ai 4500 euro. Ad oggi il totale raccolto dal film Warner Bros/Legendary Pictures è salito a quota 8,07 milioni, ben oltre l’incasso finale di “Uncharted” (6,24 milioni) e sempre più lanciato verso gli 8,8 milioni finali di “Sonic 3“, giusto per rimanere in tema “Videogame al Cinema“.

Un Film Minecraft | La Nostra Recensione

Box Office ITALIA | Gli Altri Film del Weekend

Un Film Minecraft a parte, il Box Office ITALIA del weekend ha risentito della mancanza di nuove uscite rilevanti registrando perlopiù incassi sotto la media stagionale.

La seconda posizione è andata alla nuova proposta Operazione Vendetta (The Amateur), il cui incasso è stato 464 mila euro, con Le Assaggiatrici di Silvio Soldini che ha chiuso il podio con 397 mila euro (totale 2,23 milioni). L’action movie con lo specialista Jason Statham “A Working Man” ha esordito con 366 mila euro, mentre Eden con 295 mila euro in quinta posizione. Nel resto della classifica, infine, Biancaneve ha raccolto altri 193 mila euro, ed ora lancia l’assalto al traguardo dei 7 milioni (6,94 milioni per la precisione).