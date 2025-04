Box Office | Un Film Minecraft oltre il mezzo miliardo

Il film evento “Un Film Minecraft” sta continuando a dominare i botteghini di mezzo mondo, ed ovviamente il Box Office USA non fa eccezioni.

Dopo l’esordio da record ottenuto nel suo weekend d’esordio, il film incentrato sul famoso franchise videoludico è tornato a fare incetta di milioni sia nel Nord America che nel resto del mondo. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’incasso globale dopo questo weekend è salito ben oltre il mezzo miliardo di dollari (550 milioni per la precisione). A questo punto Un Film Minecraft potrebbe essere il primo film del 2025 a raggiungere la fatidica cifra del miliardo.

In particolare il film del team Legendary/Warner ha raccolto 80,6 milioni di dollari nel secondo weekend al Box Office USA (calo -50,5%), per un totale di 280,96 milioni. A livello internazionale, invece, l’incasso del film Minecraft ha raggiunto quota 296,6 milioni, di cui 20,5 milioni provenienti dal secondo weekend cinese: a tal proposito, va considerato che il governo cinese ha diminuito le sale a disposizione del film a seguito delle conseguenze della guerra commerciale avviata con gli Stati Uniti d’America che, a quanto pare, coinvolgerà anche l’industria cinematografica.

La seconda posizione del botteghino nordamericano è andata a The King of Kings, il primo film d’animazione a sfondo religioso prodotto dal marchio Angel Studios il cui incasso all’esordio è stato 19,05 milioni, ben oltre le più rosee aspettative. In terza piazza, invece, è andata al thriller esordiente The Amateur con un incasso di 15 milioni di dollari.

Anche gli altri due film che hanno completato la top five sono esordienti: lo war movie di Alex Garland “Warfare” ha raccolto 8,3 milioni di dollari, mentre il thriller/horror della Blumhouse dal titolo “Drop – Accetta o Rifiuta” è risultato quinto con 7,5 milioni di dollari.