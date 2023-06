Box Office: The Flash non sfonda, ecco gli incassi del sabato italiano

I primi caldi estivi iniziano a farsi sentire, a risentirne gli incassi del Box Office Italia, con The Flash tra le vittime della giornata di sabato.

Contrariamente alle previsioni pre-lancio, che sembravano molto promettenti, The Flash non sembra poter sfondare nel Belpaese con incassi che potrebbero risultare ben sotto le aspettative della Warner Bros. Osservando i dati offerti da Cinetel, infatti, l’incasso del cinecomic DC sabato si sono fermati a quota 316 mila euro, per un totale in quattro giorni di 935 mila. Non il massimo della vita per un blockbuster delle dimensioni di The Flash.

A pesare sul risultato al momento non esaltante, oltre ad un opening day ancora sotto “l’influenza” del Cinema in Festa con prezzi ribassati, anche il sopraggiungere dei primi caldi estivi, la cui conseguenza non poteva non essere “sale mezze vuote”. Trattandosi di un prodotto frontloaded, è molto probabile che il flop ottenuto in questo weekend potrebbe non essere recuperato nelle prossime settimane.

Sarà nostra premura aggiornarvi nella giornata di domani sugli incassi complessivi del weekend.