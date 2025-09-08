The Conjuring: Il rito finale ha stravinto il Box Office ITALIA nel primo weekend del mese di settembre, buono anche l’esordio di Material Love.

Dopo un’estate con numeri disastrosi, il botteghino nazionale è tornato a far registrare incassi interessanti, ed il merito non poteva che essere del fenomeno horror The Conjuring. Secondo i dati raccolti da CineGuru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA per questo weekend è stato 6.46 milioni di euro, con un 51% di rialzo rispetto allo scorso weekend, ed un ottimo 11% in più rispetto allo stesso weekend dello scorso anno.

Quanto ha incassato The Conjuring: Il rito finale?

The Conjuring: Il rito finale ha esordito con incasso di 3.96 milioni di euro. Come anticipato, il motore principale di questa importante ripresa degli incassi in Italia è stato il nuovo film della saga nota come ConjuringVerse.

Dati alla mano, con il solo primo weekend “Il rito finale” ha superato il bottino finale di “L’evocazione – The Conjuring” (3.61 milioni nel 2013) che rappresentava ad oggi il record per la saga, mentre in tre giorni ha superato quelli di “Il caso Enfield” (2.43 milioni euro nel 2016) e di “Per ordine del diavolo” (2.18 milioni euro nel 2021). Tra l’altro, quello di “Il rito finale” rappresenta il terzo più alto weekend d’esordio del 2025, dietro “Lilo & Stitch” e “Un film Minecraft“.

Gli incassi degli altri film del Box Office ITALIA nel weekend 4-7 settembre 2025

La commedia romantica Material Love ha esordito direttamente al secondo posto del Box Office ITALIA con 683 mila euro; l’incasso è paragonabile a quello di “Ticket to Paradise” che nel 2022 ha esordito con 772 mila euro, chiudendo a 2.54 milioni. I Puffi – Il Film ha chiuso il podio con un terzo posto da 423 mila euro, ed un totale di 2.32 milioni.

Troppo Cattivi 2 ha incassato altri 260 mila euro, ed ora viaggia con un totale di 3.03 milioni. In quinta posizione, invece, I Roses ha raccolto altri 185 mila euro, per un totale 817 mila. Altri film in classifica sono “Elisa” di Leonardo di Costanzo con un esordio da 146 mila euro, e “Weapons” con altri 89 mila euro (totale 2.89 milioni).