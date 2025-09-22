The Conjuring – Il rito finale è tornato in testa al Box Office ITALIA nel weekend 18-21 settembre. Buona invece la partenza di Cinema in Festa.

Nella giornata di domenica è partita la nuova edizione – la seconda di questo 2025 – di Cinema in Festa, l’evento promosso da ANEC e ANICA che offre l’opportunità di usufruire di biglietti a prezzi scontati per un breve periodo di tempo. Come da previsione l’affluenza è stata importante, con 917.280 euro incassati con 228.871 presenze, Cinema in Festa durerà fino a giovedì prossimo, ed il record è fino ad oggi fermo al settembre del 2023, quando l’evento ha portato al cinema 1.5 milioni spettatori.

Ad ogni modo il weekend 18-21 settembre ha registrato un incasso complessivo di 3.46 milioni di euro, con un calo del 27% rispetto allo stesso weekend del 2024, e addirittura del 49% rispetto al weekend scorso (dati Cineguru). A pesare, oltre ai prezzi scontati della domenica anche la mancanza di nuove proposte di grande impatto.

Quale film è stato il più visto nel weekend 18-21 settembre?

The Conjuring: Il rito finale è tornato ad essere il film più visto in Italia nel weekend. L’horror ha ripreso il primo posto del Box Office ITALIA con un nuovo incasso di 630 mila euro, ed un totale 8.55 milioni. Ad oggi l’obiettivo primario restano i 9.48 milioni di “IT: Capitolo 2“.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Il castello dell’infinito, reduce dal primo posto dello scorso weekend, ha chiuso gli ultimi quattro giorni di cinema in seconda posizione, con un nuovo incasso da 559 mila euro, ed un totale 3.9 milioni. (Scoprite quanto ha incassato nel weekend USA). Ma il momento d’oro degli anime è stato sottolineato anche dalla terza posizione del podio, conquistata guarda caso dalla riedizione del classico “La tomba delle lucciole” con 314 mila euro.

Material Love ha chiuso il weekend in quarta posizione con un nuovo incasso da 283 mila euro (totale 2.12 milioni), mentre in quinta posizione spazio per “Duse” da poco presentato a Venezia 82, il cui incasso all’esordio è stato 265 mila euro.