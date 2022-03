Box Office: The Batman domina il venerdì americano, ma parte male in Cina

Il nuovo weekend di cinema nel Nord America è pronto a proclamare per la terza volta consecutiva The Batman primo nel Box Office Usa.

Merito di una certa mancanza di competitor in grado di attirare il grande pubblico americano, The Batman venerdì ha tenuto facilmente la testa del Box Office Usa, e si prepara a trionfare per tutto il weekend. Il cinecomic DC/Warner ha raccolto ieri 10.6 milioni di dollari, perdendo solo il 43% rispetto allo scorso venerdì. Secondo gli analisti The Batman potrebbe chiudere la tre giorni americana con uno score di poco sotto i 40 milioni.

Dando uno sguardo al mercato internazionale, invece, The Batman sembra stia trovando serie difficoltà in Cina dove, frenato anche dalla chiusura del 25% delle sale causa Covid-19, ha raccolto tra venerdì e sabato solo 8.4 milioni di dollari, con una stima nel suo primo weekend d’esordio sotto i 15 milioni. Qui i dettagli del giovedì di programmazione in Italia.

Tornando al Box Office Usa, la seconda posizione venerdì è andata alla più alta new entry della settimana, ovvero all’anime tratto dal manga Jujutsu Kaisen o con un un discreto incasso da 5.74 milioni di dollari, che diventano 8.62 milioni se si considera il giovedì di programmazione.

Fonte: BoxOfficeMojo