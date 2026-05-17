Il biopic Michael è proiettato verso la riconquista del primo posto nel suo quarto fine settimana al Box Office USA, con una stima di altri 27 milioni di dollari a livello domestico dopo aver superato i 600 milioni globali. La pellicola diretta da Antoine Fuqua e prodotta da Graham King si avvia a confermarsi come il film biografico musicale con il maggior incasso di sempre nel Nord America.

Le proiezioni di questo fine settimana sono state diffuse da THR. I dati ufficiali saranno aggiornati in un nuovo articolo.

Il film di Lionsgate starebbe beneficiando del brusco rallentamento di Mortal Kombat II, che non sembra intenzionato a fare breccia oltre la cerchia dei fan più accaniti. Il sequel d’azione avrebbe ceduto gran parte dei suoi schermi Imax proprio a Michael e alla maratona speciale per il 40° anniversario di Top Gun, che include anche Top Gun: Maverick ed è stimata a quota 2.6 milioni di dollari.

Al secondo posto dovrebbe resistere Il diavolo veste Prada 2 con una stime di circa 20 milioni di dollari previsti nel weekend per un totale domestico stimato di 178 milioni. Il sequel prodotto da Disney e 20th Century ha superato i 500 milioni di dollari globali, diventando il film a target femminile più redditizio dai tempi di Barbie. I cinema PLF si preparano ora al debutto di The Mandalorian and Grogu.

Stime horror al Box Office USA e la flessione di Mortal Kombat II

La sorpresa delle proiezioni è Obsession, l’horror soprannaturale del regista ventiseienne Curry Barker, dato in direzione del terzo posto con circa 15 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 750.000 dollari. Acquisito da Focus Features al TIFF, il film con protagonisti Michael Johnston e Inde Navarrette viaggia con il 94% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes. Si preannuncia, come anticipato, un pesante tracollo del 67% per Mortal Kombat II, che potrebbe scivolare a 12 milioni di dollari complessivi dopo i tiepidi 38 milioni del debutto.

In attesa dei dati definitivi, potete leggere la nostra recensione di Michael insieme alla recensione di Mortal Kombat II per analizzare i due titoli in cima alla classifica.

Sempre seguendo le stime, dovrebbe chiudere la top 5 l’animazione per famiglie di Amazon MGM The Sheep Detectives (Pecore sotto copertura), stimata a 10 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana. La commedia misteriosa sulle pecore detective, che vede nel cast anche Hugh Jackman e tra i produttori esecutivi Phil Lord e Christopher Miller, si preannuncia tra i titoli più stabili della sessione.

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