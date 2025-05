Il weekend del Memorial Day negli USA è letteralmente andato in fiamme grazie agli incassi mostre di Lilo & Stitch e Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, le nuove attese nuove proposte hanno offerto performance oltre le più rosee aspettative finendo per centrare il più grande weekend di inizio estate di tutti i tempi relativamente al Box Office USA. Ma andiamo con ordine..

Il remake in live-action del classico dell’animazione Lilo & Stitch ha esordito con uno straordinario incasso da 145.5 milioni di dollari, con una stima di quattro giorni (nel weekend si festeggia il Memorial Day) da 183 milioni. La cifra stimata è da considerare da record per il suddetto Memorial Day visto che il precedente record era detenuto da Top Gun: Maverick (160 milioni).

Tra gli altri record, poi, quello di Lilo & Stitch è anche il secondo incasso più alto di tutti i tempi per un weekend festivo di quattro giorni, dietro i 242 milioni di dollari di Black Panther, ed il terzo più grande debutto di sempre per un titolo live-action Disney dietro La Bella e la Bestia e il detentore del titolo Il Re Leone. Importanti, inoltre, anche i numeri provenienti dal mercato globale dove il film in live-action Disney ha raccolto la bellezza di 341.7 milioni di dollari. Straordinario!

D’altra parte anche Mission: Impossible – The Final Reckoning ha fatto registrare numero da record. Nei tre giorni del weekend classico, di fatto, ha incassato 63 milioni di dollari, con una stima da quattro giorni di 77 milioni. Dati alla mano, quello di The Final Reckoning rappresenta un record per la saga Mission: Impossible, visto che Fallout troneggiava fino ad oggi con 61.2 milioni in tre giorni.

Quella di Mission: Impossible – The Final Reckoning rappresentava per l’esordio al Box Office USA una vera “sfida impossibile”, e questo perché il budget utilizzato da Paramount Pictures è stato stimato intorno ai 400 milioni di dollari prima del marketing (tra i film più costosi di sempre). La cifra raccolta nel weekend USA, quella internazionale (127 milioni) e le ottime recensioni della critica (80% su Rotten Tomatoes e un A- su CinemaScore), potrebbero a questo punto permettere a Tom Cruise e compagnia di dormire sonni tranquilli.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film

A completare il podio del lungo weekend del Memorial Day ci ha pensato Final Destination Bloodlines con un nuovo incasso da 19.65 milioni (in tre giorni), ed una stima di quattro giorni da 24 milioni. Ad oggi il totale del nuovo film della saga horror è salito a quota 94.6 milioni. Thunderbolts* (la recensione del film Marvel) ha incassato, invece, 9.16 milioni di dollari (stima da 12 milioni in quattro giorni), per un totale di 174 milioni (335 milioni di dollari a livello globale). La quinta piazza della top five è stata, infine, raccolta da I Peccatori con 8.75 milioni in tre giorni, ed una stima da quattro di 11.2 milioni (totale 259 milioni stimato).