Jurassic World: La Rinascita è il film più visto in Italia, suo il Box Office del primo weekend del mese di luglio.

Non poteva essere altrimenti, il nuovo capitolo della saga Jurassic Park/Jurassic World ha dominato il botteghino nel fine settimana 3-6 luglio, e lo ha fatto con una semplicità impressionante. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, la quattro giorni (giovedì-domenica) di Jurassic World: La Rinascita ha prodotto un incasso stimato di 3.36 milioni di euro, con una media per sala molto vicina ai 7500 euro. Nei cinque giorni (è uscito di mercoledì) l’incasso è stato 4.29 milioni.

Considerando il periodo dell’anno, luglio non è mai stato un periodo facile per il Box Office ITALIA, quello di Jurassic World: La Rinascita rappresenta un piccolo miracolo, ma anche la conferma che quella dei dinosauri della Universal Pictures è una delle saghe immortali del grande cinema hollywoodiano.

Nel confronto con gli altri capitoli recenti della saga, “La Rinascita” è in vantaggio rispetto a “Il Dominio” del 2022 (3.18 milioni), ma dietro “Il Regno Distrutto”, il cui primo weekend contava un incasso di 3.72 milioni, pertanto il suo incasso totale potrebbe aggirarsi nei pressi degli 9 milioni, ossia in linea con quello dei due film citati. Nel confronto non abbiamo citato il primo Jurassic World, ma risulta palese che i 5.72 milioni incassati all’esordio nel 2015 rappresentano un dato fuori scala.

Date un’occhiata anche ai risultati del Box Office USA.

F1 – Il Film si è posizionato al secondo posto del botteghino con un nuovo incasso da 906 mila euro (-43%), ed un totale molto positivo di 3.67 milioni. Tra i film ambientati nel mondo delle corse, F1 ha raggiunto e superato “Le Mans ’66” (intorno ai 3 milioni), ed è ad un passo da biopic sulla Ferrari (3.73 milioni).

La versione live-action di Dragon Trainer ha chiuso il podio del Box Office ITALIA con un nuovo incasso da 481 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 7.84 milioni, molto vicino all’incasso finale del cartoon “Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto” (8.21 milioni). Nel resto della top five, il cartoon Elio ha incassato 308 mila euro (totale 1.84 milioni) in quarta posizione, mentre la versione live-action di Lilo & Stitch ha raccolto altri 215 mila euro, per un totale di 21.55 milioni.