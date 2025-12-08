Box Office ITALIA | Zootropolis 2 vince un nuovo weekend

Il Box Office ITALIA che ha anticipato la festività dell’8 dicembre ha premiato ancora una volta il dominatore dell’ultimo periodo Zootropolis 2.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, il botteghino nazionale del weekend tra il 4 ed il 7 dicembre 2025 ha portato nelle casse degli esercenti una cifra stimata di 10.58 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso weekend del 2024, e del 4% rispetto a soli sette giorni fa. Chi ha contribuito ad aumentare lo score complessivo è sicuramente il fenomeno del momento Zootropolis 2, ma anche il secondo weekend di Oi Vita Mia e l’esordio convincente di Five Nights at Freddy’s 2.

Box Office ITALIA | Quali sono i film che hanno incassato di più nel weekend?

Zootropolis 2, dominatore del weekend, ha incassato una cifra stimata di 3.24 milioni di euro, con un calo molto contenuto del 36%, ed un totale ora vicino ai 10 milioni (9.75 milioni al momento). Con gli incassi della giornata festiva odierna l’incasso potrebbe balzare in zona 11 milioni.

Oi Vita Mia ha chiuso il weekend al secondo posto con un nuovo incasso da 1.92 milioni di euro; la commedia con la coppia Pio & Amedeo ha perso solo il 12% del suo incasso scorso, volando ora verso quota 4.92 milioni.

In terza posizione ha esordito con 1.56 milioni di euro, ed una media per sala di quasi 5 mila euro, il film horror Five Nights at Freddy’s 2; il film dell’accoppiata Blumhouse/Universal Pictures ha già raggiunto la sesta posizione degli incassi 2025 per il genere horror. Rispetto al primo film della saga si segnala un calo importante, di fatto l’esordio in quell’occasione è valso 2.62 milioni.

La riedizione in sala del classico natalizio “Mamma, ho perso l’aereo“, infine, ha incassato 902 mila euro in quarta posizione. Il suo cammino in sala dovrebbe durare solo una settimana, ma non si escludono estensioni visto i risultati di questo weekend.