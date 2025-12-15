Il sequel Disney “Zootropolis 2” procede spedito verso nuove vette anche nel Box Office ITALIA: ecco cosa è successo nel weekend 11-14 dicembre.

Il Box Office ITALIA del weekend italiano da poco passato ha profuso un incasso complessivo di 6.11 milioni di euro, -42.6% rispetto al precedente, ma assolutamente in linea con lo stesso weekend del 2024 (-3%). Chiaramente si è trattato di un weekend che possiamo considerare di assoluto passaggio, visto che è oramai prossimo l’esordio in sala di Avatar: Fuoco e Cenere che, senza fare troppi calcoli, dovrebbe offrire numeri ben più alti. (Fonte: CineGuru).

Box Office ITALIA | Quali sono i film che hanno incassato di più nel weekend?

Zootropolis 2 si è confermato al primo posto, incassando 1.57 milioni di euro, ed ora viaggia con un totale di 12.73 milioni. Nonostante l’imminente uscita di Avatar: Fuoco e Cenere (sempre sotto il marchio Disney), la corsa del film d’animazione potrebbe ancora offrire ottimi numeri nel corso delle feste natalizie.

Zootropolis 2 | Oltre il miliardo nel Box Office Worldwide

La commedia italiana Oi Vita Mia – della coppia Pio & Amedeo – si è confermata al secondo posto con un nuovo incasso da 1.13 milioni di euro, ed un totale di 7.1 milioni. In terza posizione l’horror Five Nights at Freddy’s 2 ha raccolto altri 523 mila euro, per un totale di 2.53 milioni. Nel resto della top five, segnaliamo inoltre il documentario Brunello – Il visionario garbato in quarta posizione con 471 mila euro (971 mila euro in totale), ma anche l’altro documentario incentrato sul trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo “Attitudini: Nessuna” con 436 mila euro, per un totale di 1.73 milioni.