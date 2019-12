Come da previsione, Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha stravinto il Box Office Italia del weekend pre-natalizio. Buona la prima di Pinocchio.

Nel weekend d'esordio Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha incassato una cifra stimata di 4.1 milioni di euro, cifra che sale a quota 5.3 milioni considerando che si tratta di un esordio da cinque giorni, e non da quattro.

Il confronto con il capitolo precedente, così come accaduto per il mercato statunitense, è in negativo, e questo perchè la cinque giorni d'esordio di Gli ultimi Jedi valse 5.9 milioni di euro, per chiudere poi a 15.1 milioni.

Buona la prima di Pinocchio. Il fantasy di Matteo Garrone ha incassato all'esordio 2.6 milioni di euro al secondo posto, divenendo così il terzo miglior esordio italiano del 2019. La terza posizione è andata a Il Primo Natale con un incasso di 2 milioni, ora il totale è salito a quota 6.2 milioni.

La Dea Fortuna ha esordito con 1.4 milioni di euro, risultato in linea con l'esordio di Napoli Velata dello stesso Ozpetek. Nel weekend sono stati incassati altri 808 mila euro da Frozen II: Il Segreto di Arendelle, il quale viaggia ora a quota 16 milioni. Tra le altre nuove proposte del weekend, Last Christmas ha incassato 662 mila euro.