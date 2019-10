Il weekend cinematografico italiano si è concluso con un nuovo testa a testa nel Box Office Italia, con ancora Maleficent 2 davanti al cinecomic Joker.

Il fantasy Disney ha vinto il botteghino nazionale con un nuovo importante incasso da 2.44 milioni di euro, ed una media per sala di circa 3 mila euro. Complessivamente Maleficent - Signora del Male ha raggiunto 7.71 milioni, e si avvicina agli 8.8 milioni di Maleficent.

Joker ha raccolto altri 2.01 milioni euro, raggiungendo la spettacolare cifra complessiva di 24.2 milioni. Si tratta di un risultato davvero sorprendente, considerando che si tratta del quarto weekend di programmazione, statisticamente il più alto di tutto il 2019.

L'esordio nelle sale di Downton Abbey ha portato nelle casse della Universal un bottino da 1.16 milioni di euro, con una media per sala da circa 2700 euro. La quarta posizione è andata a Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, il cui incasso è stato 763 mila euro. La quinta posizione è invece andata a One Piece Stampede - Il Film con 395 mila euro.

Nel weekend hanno esordito anche due horror in vista di Halloween, ma entrambi non hanno avuto molta fortuna, si parla di Scary Stories to tell in the Dark e Finchè morte non ci separi, rispettivamente con 281 mila euro e 243 mila euro.