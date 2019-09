L'esordio italiano di IT: Capitolo Due ha regalato nuove emozioni nel Box Office Italia, e lo ha fatto con un incasso di quasi 5 milioni.

Ci si aspettava di valutare cifre molte alte, ed in effetti il weekend d'esordio per IT: Capitolo Due ha confermato le previsioni. L'incasso di 4.94 milioni di euro è arrivato grazie ad una media per sala di oltre 5 mila euro, ed una domenica super da 1.2 milioni.

Il confronto col capitolo precedente, così come accaduto per il mercato nordamericano (qui), risulta in negativo, ma comunque soddisfacente per Warner Bros. A tal proposito va ricordato che nel 2017 IT esordiva nel nostro mercato con un incasso monster di 6.62 milioni di euro.

Il Re Leone ha piazzato un altro weekend da favola, e lo ha fatto incassando altri 3.62 milioni di euro, ed una media per sala vicinissima ai 4 mila euro. L'incasso complessivo del fantasy Disney è ora salito a quota 32.92 milioni di euro, e l'impressione è che sia destinato a regalare ancora nuove soddisfazioni nelle prossime settimane.

La terza piazza del podio è andata a Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, il cui incasso è stato 656 mila euro, mentre Attacco al Potere 3 - Angel has Fallen ha chiuso al quarto posto con 654 mila euro, ed un totale di 2.2 milioni. Tra le altre new entries, Martin Eden ha incassato 453 mila euro al quinto posto.