Box Office Italia – Weekend dell’Epifania vinto da Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home ha intascato nel weekend dell’Epifania la sua quarta vittoria consecutiva al Box Office Italia, ora il totale dall’esordio è balzato ad un passo dai 22 milioni complessivi.

Frenati dal maltempo, ma anche – e soprattutto – dalla nuova preoccupante ondata di contagi, gli incassi del weekend dell’Epifania, solitamente ricchissimi, hanno deluso gli analisti confermando allo stesso tempo lo strapotere del cinecomic Marvel/Sony, oramai al suo quarto weekend di fila in testa al Box Office Italia.

Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) ha tenuto la testa dimostrando una volta ancora di avere la forza giusta per proseguire il suo splendido cammino. L’incasso maturato nel weekend è stato 922 mila euro, ed ora il totale dall’esordio è balzato a quota 21.95 milioni, ad un passo dalla quota dei 22 milioni (sarà raggiunta con gli incassi della giornata odierna). In seconda posizione spazio a Belli Ciao, il cui incasso nel weekend è stato 757 mila euro, per un totale 2, mentre in terza posizione si è confermato, invece, Me contro te il film – persi nel tempo con 720 mila euro, ed un totale di 2.24 milioni.

Matrix Resurrections (qui la recensione) ha chiuso il weekend con un incasso 585 mila euro, ed un totale di 1.85 milioni, mentre in quinta posizione spazio per l’unica new entry capace di raccogliere un certo interesse nel pubblico italiano, stiamo parlando ovviamente di The King’s Man – le origini, film che ha aperto con 456 mila euro nel weekend dell’Epifania, incasso che sale a quota 557 mila se si prende in considerazione la giornata di mercoledì.

Fonte: Cinetel