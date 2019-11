In attesa dell'atteso esordio di Frozen 2 il prossimo weekend, il Box Office Italia ha premiato negli ultimi quattro giorni Cetto c'è, Senzadubbiamente, ennesimo capitolo della bizzarra saga legata a Cetto La Qualunque.

In un weekend caratterizzato da buoni incassi, e questo grazie all'esordio in sala di alcune uscite attese, Cetto c'è, Senzadubbiamente ha terminato in testa al botteghino nazionale. L'incasso maturato dalla commedia con Antonio Albanese è stato 2.47 milioni di euro, un risultato leggermente in vantaggio rispetto a quello fatto registrare dal capitolo precedente (Tutto tutto niente niente).

L'ufficiale e la Spia ha raccolto un ottimo secondo posto, e lo ha fatto con un incasso da 1.21 milioni di euro, con una media per sala di poco sotto i 3 mila euro (la seconda della top ten). In terza posizione spazio per Le Mans '66 - La Grande Sfida, il cui secondo weekend è valso 734 mila euro, per un totale di 2.32 milioni.

Le Ragazze di Wall Street ha raccolto - in quarta posizione - altri 577 mila euro, per un totale molto positivo da 4 milioni netti. In quinta posizione si registra l'esordio sotto le aspettative di Countdown, il cui incasso è stato 385 mila euro.