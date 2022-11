Box Office Italia, il weekend è vinto da Black Panther: Wakanda Forever

Il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever ha vinto senza problemi il Box Office Italia nel suo suo weekend d’esordio.

Nel corso dei canonici quattro giorni di cinema in Italia il botteghino nazionale ha premiato il nuovo cinecomic Marvel Studios diretto da Ryan Coogler con uno score da 3.39 milioni di euro, dato che sale a quota 4.14 milioni se si prende in considerazione i cinque giorni (il film ha esordito mercoledì). L’esordio di Black Panther: Wakanda Forever ricorda sotto molti aspetti quello fatto registrare lo scorso anno – era sempre di novembre – da un altro cinecomic Marvel, ovvero Eternals. In quell’occasione la quattro giorni portò nelle casse 3.2 milioni, e 3.8 milioni in cinque. A questo punto è probabile che il film possa puntare ad un totale di poco sotto i 10 milioni.

Leggete qui la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever

Leggete qui i dati provenienti dal Box Office Usa

In seconda posizione si è classificato l’ex primatista La Stranezza, il suo nuovo incasso è stato 771 mila euro, per un totale di 4.2 milioni, il migliore per un film italiano nel 2022. La terza posizione del Box Office Italia è andata invece a L’ombra di Caravaggio con 524 mila euro, per un totale di 1.42 milioni. Tra gli esordienti del weekend, segnaliamo al quinto posto Il piacere è tutto mio con 307 mila euro, mentre Black Adam è oramai giunto alla soglia dei 5 milioni complessivi.

Fonte: Cinetel