Gli italiani hanno riscoperto ieri la gioia di andare al cinema nonostante il caldo, ed il merito è del sorprendente Annabelle 3, il cui opening day ha regalato al Box Office Italia un colpo di reni clamoroso.

Nel giorno del suo esordio al cinema, mercoledì 3 luglio, Annabelle 3 si è regalato uno score da 412 mila euro, ed una media per sala strepitosa da 1143 euro. Il confronto con i capitoli precedente è ovviamente positivo, questo anche perchè Annabelle 2: Creation ha aperto con 275 mila euro, mentre Annabelle addirittura con 143 mila euro.

Mercoledì si è rivelato comunque una giornata ultra positiva per il botteghino nazionale, non solo grazie ad Annabelle 3. In seconda posizione Toy Story 4 ha infatti incassato altri 249 mila euro, per un totale di 2,72 milioni.

In terza posizione Nureyev – The White Crow si è portato a casa altri 38 mila euro, per un totale di 342 mila euro. Aladdin si è avvicina lentamente ai 15 milioni di euro complessivamente, ad oggi il totale vale quota 14,88 milioni.