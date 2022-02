Box Office Italia: vittoria nel weekend per Uncharted, solo terzo Belfast

Gli incassi del Box Office Usa nell’ultimo weekend di febbraio hanno premiato nuovamente Uncharted, con Belfast soltanto terzo.

Incassi in calo nell’ultimo weekend di febbraio con 3.7 milioni di euro raccolti nei quattro giorni, con The Batman pronto a spingere nuovamente in alto le statistiche già dal prossimo giovedì. A vincere il botteghino è stato ancora una volta Uncharted.

Il film con Tom Holland ha raccolto altri 1.32 milioni di euro, ed ora il totale è salito a quota 4.22 milioni dal giorno del suo esordio nelle sale italiane. Uncharted (qui la recensione) sta dimostrando, anche nel resto del mondo, di avere un passo tale da riuscire a convincere la Sony a mettere in cantiere un secondo capitolo. Questi gli incassi Worldwide di Uncharted.

Assassinio sul Nilo ha chiuso il weekend al secondo posto con un incasso di 622 mila euro, per un totale di 4.45 milioni, La terza piazza del podio del Box Office Italia è andato, infine, all’esordiente Belfast (qui la recensione), il cui incasso è stato 448 mila euro. Nel weekend ha esordito anche Occhiali Neri (il nuovo film di Dario Argento) incassando 110 mila euro in quattro giorni.

Fonte: Cinetel