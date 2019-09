Il weekend si è chiuso con IT: Capitolo Due nuovamente sul tetto del Box Office Italia. Bene ancora Il Re Leone, deludenti gli altri risultati.

Come da previsione, IT: Capitolo Due ha tenuto nuovamente la testa del botteghino nazionale, l'horror di Andy Muschietti ha infatti chiuso la quattro giorni di cinema con un incasso pari a 1.44 milioni di euro. Il film complessivamente ha raggiunto la soglia degli 8 milioni (8.03 milioni), confermando così gli incassi in calo rispetto al primo capitolo, sopra gli 11 milioni nello stesso lasso di tempo.

Il Re Leone ha chiuso al secondo posto con un incasso di 1.27 milioni di euro, ed un totale straordinario di 35.29 milioni. Il passo è ancora ottimo, vedremo pertanto se il fantasy Disney continuerà o meno la sua personalissima scalata nelle statistiche nazionali storiche.

La terza posizione è andata alla più alta new entry del weekend, stiamo parlando della commedia Tutta un'Altra Vita, il cui incasso è stato 532 mila euro. Con un colpo di coda domenicale, Angry Birds 2 - Amici Nemici per Sempre ha raggiunto il quarto posto, e lo ha fatto con un incasso di 431 mila euro, oltre il 50% degli incassi in meno rispetto al primo capitolo.

La top fine è stata completata infine da Mio Fratello rincorre i Dinosauri con un incasso 362 mila euro, ed un totale di 1.26 milioni.