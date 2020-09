Box Office Italia: Vince After 2, ma Tenet tiene bene

Il fenomeno After 2 ha vinto un Box Office Italia in pieno recupero dopo il lockdown, ma buona anche la tenuta di Tenet.

Non c’è dubbio, gli italiani stanno finalmente tornando al cinema dopo l’emergenza Covid-19 che ha costretto il mercato cinematografico a chiudere le sale. Nel weekend appena passato l’incasso complessivo fatto registrare dall’intero botteghino nazionale è stato 3.1 milioni di euro, con circa 447 mila biglietti staccati, oltre il 30% in più del weekend precedente. Le sale monitorate nel weekend sono state 3200, ovvero 400 in più rispetto alla scorsa settimana, ed anche questo trend sembra in continuo segno positivo.

Il Box Office Italia non è ancora tornato alla piena normalità, ma di certo questi risultati non possono che lanciare segnali positivi.

La sorpresa del weekend è arrivata da After 2, il cui incasso nel weekend è stato di 1.52 milioni di euro, con una stima in cinque giorni (ha esordito di mercoledì) pari a 2.18 milioni. Per After 2 si tratta di un risultato straordinario, e questo perchè il primo capitolo lo scorso anno chiuse il suo cammino a circa 6 milioni, ma la situazione era completamente diversa, con lo spettro Covid-19 neppure in preventivo.

Il kolossal Tenet ha dimostrato di poter tenere bene il passare dei giorni, merito ovviamente di un passaparola positivo. L’incasso registrato nel Box Office Italia nella quattro giorni di cinema è stato pari a 954 mila euro, per un totale importante di 3.7 milioni. Nel mercato internazionale, il film di Nolan ha raggiunto la quota dei 150 milioni.

La terza posizione del botteghino è andata, inoltre, a The New Mutants, e qui invece ci troviamo dinanzi ad un primo flop post-lockdown. Il cinecomic Marvel ha subito un passaparola negativo, incassando solo 208 mila euro, che diventano 249 mila in cinque giorni.