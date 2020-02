Box Office Italia: Venerdì in testa per Odio l'estate, arranca Dolittle

Il trio Aldo, Giovanni e Giacomo si appresta a vincere il Box Office Italia nel weekend in corso. Venerdì la commedia Odio l'estate rimane in testa, mentre delude ancora Dolittle.

Dopo un esordio giovedì poco positivo, Odio l'estate ha raccolto un buon risultato venerdì. L'incasso della commedia del trio comico è stato 413 mila euro, per un totale in due giorni di 684 mila. Al momento sembra solo un ricordo lontano il risultato pessimo ottenuto solo 4 anni fa dal loro ultimo film dal titolo Fuga da Reuma Park. [Recensione Odio l'estate].

Il dramma storico 1917 si è posizionato al secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 242 mila euro, per un totale di 3.24 milioni. Chi è certo di andare incontro ad un'altra pesante delusione è Dolittle: il suo terzo posto conta solo 223 mila euro, e 351 mila in due giorni. Per Robert Downey jr si tratta di un risultato assolutamente non in linea con le sue ultime apparizioni nei panni di Tony Stark/Iron Man. [Recensione Dolittle].

Figli e Jojo Rabbit sono risultati rispettivamente quarto e quinto in classifica: il film italiano ha incassato altri 119 mila euro, per un totale di 1.94 milioni, mentre la nuova pellicola diretta da Taika Waititi ne ha raccolto 100 mila, ed ora viaggia a quota 2.44 milioni.