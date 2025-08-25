Box Office ITALIA | Troppo Cattivi 2 vince il weekend

Il cartoon Troppo Cattivi 2 ha vinto il Box Office ITALIA nel penultimo weekend di agosto, buona ancora la tenuta di Weapons.

L’estate 2025 si sta avvicinando al termine, ma nel frattempo gli incassi al botteghino nazionale iniziano a prendere quota. Nel weekend dal 21 al 24 agosto, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA è stato 3.23 milioni di euro (dati Cineguru), con un +56% rispetto al weekend precedente, quando molte sale sono rimaste chiuse per ferragosto, ed un -49% rispetto allo stesso weekend del 2024.

Quali sono i film che hanno incassato di più nel weekend al Box Office ITALIA?

Troppo Cattivi 2 ha incassato 1.14 milioni di euro, e vinto il Box Office ITALIA nel weekend. Il film d’animazione Dreamworks Animation ha chiuso il suo esordio da cinque giorni a quota 1.52 milioni. L’incasso maturato è da considerare positivo, in leggero guadagno rispetto al primo film uscito nel 2022 (1.11 milioni all’esordio).

L’horror Weapons ha continuato ad offrire buone performance anche in questo weekend. L’incasso nella ultima quattro giorni di cinema per il film di Zach Cregger è stato 432 mila euro (+11% rispetto al weekend scorso), ed un totale di 2.15 milioni. Si tratta del secondo incasso più alto del 2025 per un film horror, Nosferatu sembra al momento irraggiungibile con 5.17 milioni. Occhio alla notizia relativa ad un possibile prequel di Weapons.

In terza posizione si è classificato I Fantastici 4: Gli inizi. Il nuovo incasso del film Marvel è stato 238 mila euro, per un totale 8.05 milioni, ad un passo dall’incasso finale di Iron Man 2 (8.18 milioni nel 2010).

Gli incassi al Box Office ITALIA degli altri nuovi film del weekend

Oltre a Troppo Cattivi 2, il weekend ha visto l’esordio di Warfare – Tempo di guerra, al quarto posto con 223 mila euro, una media di 927 euro, ed un totale di 316 mila, incluse le anteprime. Il thriller claustrofobico Locked – In trappola, invece, ha chiuso al quinto posto con 205 mila euro, ed un totale in cinque giorni di 316 mila. L’horror Dangerous Animals, infine, ha incassato 195 mila euro in cinque giorni.

Box Office USA | Gli incassi del weekend 22-24 agosto