Così come accaduto negli USA, l’atteso Tron: Ares non è riuscito a sfondare neppure nel Box Office ITALIA, ed il suo esordio è stato da seconda posizione.

L’incasso complessivo di questo secondo weekend di ottobre non può essere considerato sfavillante, tutt’altro. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il Box Office ITALIA del weekend 9-12 ottobre 2025 è valso un incasso complessivo di 3.89 milioni di euro, in flessione del 15% rispetto a sette giorni prima, e del 22% rispetto allo stesso periodo del 2024.

A vincere il botteghino nazionale in questo weekend è stato ancora una volta Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. L’acclamato film ha raccolto altri 758 mila euro, per un totale di 3.75 milioni dal giorno del suo esordio. Il regista è praticamente ad un passo dal suo maggior incasso in Italia, giunto lo ricordiamo con “Il Filo Nascosto” (3.99 milioni).

L’esordio di Tron: Ares è valso un secondo posto da 660 mila euro. Per il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi si tratta di un clamoroso passo indietro, a tal proposito va ricordato che “Tron: Legacy” nel 2010 aveva esordito con 2.63 milioni, per poi chiudere il suo cammino con un totale di 6.06 milioni. Per il colosso Disney si tratta di un ennesimo passo falso che stavolta potrebbe chiudere per sempre il viaggio di Tron al cinema.

La terza piazza del podio è andata inoltre a Tre Ciotole, il nuovo film di Isabelle Coixet tratto dall’ultimo romanzo di Michela Murgia. L’incasso all’esordio è stato di 628 mila euro, cifra che sale a quota 635 mila se si considerano gli incassi delle anteprime.