Non sarà il risultato che Disney sperava di ottenere, ma per il Box Office Italia, l’esordio di Toy Story 4 è di certo un grande passo avanti rispetto alle settimane precedenti.

Nel giorno del suo opening day italiano, mercoledì 26 giugno, Toy Story 4 si è accaparrato il primato del botteghino, e lo ha fatto con un incasso di 421 mila euro, ed una media per sala oltre i 600 euro. Il confronto col capitolo precedente risulta molto negativo (800 mila euro nel 2010), ma per gli analisti si tratta comunque di un buon primo passo che accompagnerà il titolo per tutto il suo primo weekend.

Nel resto della classifica gli incassi continuano ad essere deficitari. In seconda posizione Arrivederci Professore con 64 mila euro, ed un totale di 710 mila euro. In terza posizione spazio per La Bambola Assassina ed i suoi 37 mila euro (totale 477 mila).

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.