Le anteprime di Top Gun: Maverick sono bastate per consegnare al Box Office Italia un nuovo vincitore nel weekend, solo secondo Doctor Strange 2.

Ebbene si, la due giorni di anteprime per Top Gun: Maverick è valsa il primo posto nel botteghino nazionale. Tom Cruise ed il suo nuovo film hanno conquistato la vetta con un incasso di 817 mila euro tra sabato e domenica. Come oramai noto, il film sarà disponibile ufficialmente nelle sale per il 25 maggio. Trovate qui la nostra recensione di Top Gun: Maverick.

Il cinecomic Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha perso il primo posto, ma ha incassato nel weekend altri 669 mila euro, ed ora viaggia spedito con un totale di 12.51 milioni. In terza posizione spazio per Esterno notte – Parte 1 con un incasso nel weekend di 174 mila euro, che sale a quota 204 mila con le anteprime. La top five è stata completata, infine, da L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat con 86 mila euro (totale 307 mila) e Io e Lulù, con 70 mila euro (totale 251 mila).

Fonte: Cinetel