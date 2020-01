Box Office Italia: Tolo Tolo vicino ai 35 milioni con gli incassi del 7 gennaio

Il fenomeno Zalone continua a dominare il Box Office Italia. Con gli incassi del 7 gennaio il totale di Tolo Tolo è balzato ad un passo dai 35 milioni.

Nella giornata appena passata Tolo Tolo ha continuato a macinare incassi straordinari. Ad entrare nelle casse di Medusa Film ieri sono stati 836 mila euro, per un totale monster da 34.92 milioni. La corsa al record di Quo Vado? sembra al momento aver subito un piccolo rallentamento, ma è ovviamente presto per capire se Tolo Tolo possa - o meno - raccogliere a fine corsa più di 65.36 milioni.

L'infrasettimanale di Jumanji: The Next Level si è invece fermato ad un magro incasso da 84 mila euro, ed ora il totale è balzato a quota 10.45 milioni. Il terzo posto è andato a 18 Regali, il cui incasso è stato 75 mila euro, per un totale di 1.14 milioni.

Nel resto della classifica incassi in forte calo, ma è anche normale dopo la grande abbuffata delle festività natalizie.