Il caldo e l’estate si avvicinano, e come spesso accade a soffrire sono gli incassi del Box Office ITALIA, i più bassi del 2025 in questo weekend.

Ebbene si, il botteghino nazionale nel secondo weekend di maggio ha totalizzato 2.91 milioni di euro complessivamente, registrando come anticipato il poco emozionante titolo del Peggior Weekend del 2025 al momento. Le statistiche offerte da Cineguru, a tal proposito, rivelano che l’incasso del weekend da poco passato ha registrato un -30% rispetto allo stesso weekend del 2024, ed un -34% rispetto allo scorso di weekend (anche se qui c’è da soppesare il festivo del Primo Maggio). Insomma, peggio di così non si poteva.

A pesare sul poco onorevole dato, come anticipato, l’approssimarsi dell’estate, i primi caldi pre-estivi, ma anche la mancanza di nuove proposte interessanti. A tal proposito, l’unica nota positiva è arrivata da Thunderbolts* (o come noto dal nuovo titolo segreto), il film Marvel che ha vinto il Box Office ITALIA anche in questo weekend, e lo ha fatto con un nuovo incasso di 982 mila euro. Queste particolari condizioni hanno pertanto portato Thunderbolts* (qui la nostra recensione del nuovo film Marvel) ad ottenere un’ottima tenuta (solo -47% rispettoall’esordio), ed un totale di 3.88 milioni, ben oltre gli incassi finali di The Marvels (3.29 milioni) e di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (3.82 milioni).

Box Office USA | Thunderbolts* si conferma primo!

Buona anche la tenuta di Black Bag in seconda posizione: il thriller ha incassato 210 mila euro (-47%), per un totale di 734 mila. In terza posizione si è riconfermato l’horror ispirato al famoso videogame Until Dawn – Fino all’alba, il cui incasso è stato 153 mila euro, per un totale di 1.34 milioni. Il primo nuovo film del weekend “Flight Risk” ha invece esordito in quarta posizione con 144 mila euro, davanti all’altro nuovo film “The Legend of Ochi” con 140 mila euro.