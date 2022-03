Box Office Italia: The Batman vince il botteghino nel weekend d’esordio

Il cinecomic The Batman ha vinto in maniera facile il Box Office Italia nel primo weekend del mese di marzo.

Così come accaduto in tutti i mercati in cui ha esordito (Stati Uniti d’America inclusa), The Batman ha vinto con incassi monster il Box Office Italia risvegliando in maniera netta la voglia di cinema degli italiani. L’incasso ottenuto nel weekend d’esordio, infatti, è stato 3.68 milioni di euro, il secondo più alto dallo scoppio della pandemia dopo quello di Spider-Man: No Way Home (8.3 milioni), ovviamente il più alto in assoluto in questo primo scorcio di 2022. Sarà ora importante capire come il buon passaparola potrà tenere banco nel prosieguo del cammino del cinecomic in sala.

Uncharted ha retto bene l’impatto col fenomeno The Batman ed ha raccolto 605 mila euro in seconda posizione, ora il totale è balzato a quota 5.1 milioni dal suo esordio. In terza posizione Belfast (qui la recensione) ha incassato altri 335 mila euro per un totale di 935 mila. La top five del weekend si è conclusa con Assassinio sul Nilo e Il Ritratto del Duca, rispettivamente con 319 mila euro (totale 4.92 milioni) e 274 mila euro (totale 276 mila).

