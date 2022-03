Box Office Italia: The Batman tiene dietro i nuovi film di giovedì

The Batman guiderà la testa al Box Office Italia anche in questo terzo weekend di programmazione, la prima conferma è arrivata dai dati di incasso del giovedì.

Seguendo i primi dati che provengono da Cinetel, infatti, il cinecomic The Batman ieri ha incassato altri 121 mila euro, ed ora viaggia verso la quota complessiva dei 7.5 milioni. L’obiettivo entro domenica sera potrebbe essere il raggiungimento dei 10 milioni. Qui la recensione del film di Matt Reeves.

Corro da Te ha esordito al secondo posto con un incasso di 54 mila euro, che diventano 69 mila con le anteprime. In terza posizione spazio per Licorice Pizza, altra esordiente con 48 mila euro. Il disaster movie Moonfall ha aperto con difficoltà solo in quarta posizione, e soltanto con un incasso scarno da 25 mila euro. La top five è stata completata ieri dalla quarta nuova proposta della classifica, ovvero Belle con 22 mila euro.